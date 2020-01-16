蘇花改6日全線通車，研勤（3632）16日宣布，旗下研鼎智能（6529）研發的「台灣圖霸」為全台第一個推出蘇花改圖資的電子地圖平台，更新速度更勝Google Maps，主要更新台9線蘇花改路段，包括南澳至和平與和中至大清水，提供最新行車地圖資訊。

由研鼎智能自主研發的「台灣圖霸」電子地圖平台，在蘇花改開通日及派遣路調人員至現地進行實測，並進行圖資的繪製與更新，成為全台率先推出蘇花改路網的電子地圖。

除了蘇花改之外，還有台61線西濱彰化縣芳苑至大城段，台61線西濱新竹縣新豐段鳳鼻隧道，以及台9線南迴改，安朔草埔段等重要路段通車，也已更新上線，提供給使用者最完善的圖資資料。

研鼎智能藉由長期累積電子地圖實力，於去年公開最新研發出的「台灣圖霸」電子地圖平台，擁有超過650萬多筆的門牌資料，提供使用者多元的電子地圖應用，並與許多大品牌合作，像是「車麻吉」、「台灣房屋」等等，於2020年剛舉行過的總統大選期間，更獲得小英總統連任競選團隊的青睞，指定為獨家合作廠商。

「台灣圖霸」應用服務不僅涵蓋基本電子地圖，並針對不同業者需求提供各項API服務，例如車隊管理業者所需的道路相關API，針對不動產業者開發業界獨家開發「國中國小學區圖」及「尊爵版生活機能API」等特殊服務項目。

研鼎智能12月營收衝高，以8,013萬元改寫單月新高，年增69.2％、月增82.41％，呈現高雙位數成長，累計全年營收3.62億元，年減9.15％。

研勤去年營收6.27億元，較去年同期減少16.96％，公司表示，今年將持續全力衝刺「Face8台灣臉霸」業務，提高營收占比，目前已打入台灣國內金融大型企業、健身中心與長照機構，規劃兩年內車安與人臉辨識營收比達5：5水準。

(工商 )