宇宙人將於2月8日首度攻蛋舉行「你的宇宙」演唱會，近日緊鑼密鼓彩排練團，宇宙人的好友、中信兄弟象隊的啦啦隊女神「峮峮」特地探班，不僅準備滿桌年菜，日前她登上日本《YOUNG JUMP》週刊封面，更特地送給宇宙人加油打氣，不過封面上峮峮身穿拉拉隊短裙雙腿微張，由下往上視角超邪惡，讓主唱小玉直呼「眼睛都不知道看哪裡」。

中信兄弟象隊的啦啦隊女神峮峮日前登上日本雜誌封面，特地送給好友宇宙人。（陳俊吉攝）

上回登上《週刊YOUNG JUMP》的台灣藝人是大小S，小玉讚峮峮「長相是日本人會喜歡那種」，談起和峮峮緣分，原來宇宙人先前曾為中信兄弟象隊寫年度歌曲〈拿下這一場〉，過去宇宙任也曾在總冠軍賽擔任兄弟象隊的開球及開唱嘉賓，其實私下小玉和峮峮也是透過玩阿瓦隆、狼人殺熟識，笑虧峮峮常用「長相很無辜」招數，被問及和峮峮乍看相差30公分「超萌身高差」，是否算是理想型？小玉笑說「還是希望高一點」。

宇宙人2月8日將舉行「你的宇宙」小巨蛋演唱會，宇宙人的好友、中信兄弟象隊的啦啦隊女神「峮峮」特地探班送年菜。（陳俊吉攝）

宇宙人為感謝峮峮特地送演唱會門票，並放進紅包袋內應景過年喜氣，由寫得一手好書法的吉他手阿奎，在紅包袋上揮毫寫下宇宙人歌曲「陪我玩」3字，該曲不僅會在小巨蛋演唱，也力邀她來演唱會欣賞。

近期密集籌備演唱會，日前容易「鬼壓床」的小玉笑說「最近反而沒有欸，累到直接倒下去睡」，而阿奎則說自己睡不太好，睡前會不斷回想跟演唱會導演討論的東西，常常凌晨2點睡覺、4點就醒來；貝斯手方Q反而笑說「欸那我算睡得好，都有7、8個小時」。

宇宙人送上裝有演唱會門票的紅包給好友中信兄弟象隊的啦啦隊女神峮峮，並在上頭揮毫寫歌名「陪我玩」。（陳俊吉攝）

宇宙人2月8日將舉行「你的宇宙」小巨蛋演唱會，近日積極練團備戰。（陳俊吉攝）

為了首次的演唱會，宇宙人全程親力親為，包括燈光、舞臺設計都加入自己的想法，小玉大讚「這次延伸舞台有很酷的裝置，很厲害」，對於演唱會嘉賓，大夥則透露「嘉賓不只一組」，但不希望提前透露，希望給粉絲滿滿驚喜，小玉坦言邀請嘉賓前「我以為會很困難，但滿順利的，很榮幸」。

宇宙人也特別為了演唱會練舞，方Q被爆料常要求「主動加課」，小玉則舞蹈份量較吃重，笑說「最近腰很痠痛，老了啦，初老」，不過因為高中時曾和熱舞社朋友一起練過，舞感較其他人好一點；阿奎說上回在ticc開唱時有跳舞過，原以為「練到萬無一失但還是出錯」，這次則許願「舞蹈不要太難」。

宇宙人台北小巨蛋演唱會後，也將迎接他們的日本巡演，2/29大阪JANUS、3/1東京リキッドルーム，詳細活動內容請關注相信音樂及宇宙人官方臉書。

(中時 )