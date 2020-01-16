宇宙人將於2月8日首度攻蛋舉行「你的宇宙」演唱會，近日緊鑼密鼓彩排練團，宇宙人的好友、中信兄弟象隊的啦啦隊女神「峮峮」特地探班，不僅準備滿桌年菜，日前她登上日本《YOUNG JUMP》週刊封面，更特地送給宇宙人加油打氣，不過封面上峮峮身穿拉拉隊短裙雙腿微張，由下往上視角超邪惡，讓主唱小玉直呼「眼睛都不知道看哪裡」。
上回登上《週刊YOUNG JUMP》的台灣藝人是大小S，小玉讚峮峮「長相是日本人會喜歡那種」，談起和峮峮緣分，原來宇宙人先前曾為中信兄弟象隊寫年度歌曲〈拿下這一場〉，過去宇宙任也曾在總冠軍賽擔任兄弟象隊的開球及開唱嘉賓，其實私下小玉和峮峮也是透過玩阿瓦隆、狼人殺熟識，笑虧峮峮常用「長相很無辜」招數，被問及和峮峮乍看相差30公分「超萌身高差」，是否算是理想型？小玉笑說「還是希望高一點」。
宇宙人為感謝峮峮特地送演唱會門票，並放進紅包袋內應景過年喜氣，由寫得一手好書法的吉他手阿奎，在紅包袋上揮毫寫下宇宙人歌曲「陪我玩」3字，該曲不僅會在小巨蛋演唱，也力邀她來演唱會欣賞。
近期密集籌備演唱會，日前容易「鬼壓床」的小玉笑說「最近反而沒有欸，累到直接倒下去睡」，而阿奎則說自己睡不太好，睡前會不斷回想跟演唱會導演討論的東西，常常凌晨2點睡覺、4點就醒來；貝斯手方Q反而笑說「欸那我算睡得好，都有7、8個小時」。
為了首次的演唱會，宇宙人全程親力親為，包括燈光、舞臺設計都加入自己的想法，小玉大讚「這次延伸舞台有很酷的裝置，很厲害」，對於演唱會嘉賓，大夥則透露「嘉賓不只一組」，但不希望提前透露，希望給粉絲滿滿驚喜，小玉坦言邀請嘉賓前「我以為會很困難，但滿順利的，很榮幸」。
宇宙人也特別為了演唱會練舞，方Q被爆料常要求「主動加課」，小玉則舞蹈份量較吃重，笑說「最近腰很痠痛，老了啦，初老」，不過因為高中時曾和熱舞社朋友一起練過，舞感較其他人好一點；阿奎說上回在ticc開唱時有跳舞過，原以為「練到萬無一失但還是出錯」，這次則許願「舞蹈不要太難」。
宇宙人台北小巨蛋演唱會後，也將迎接他們的日本巡演，2/29大阪JANUS、3/1東京リキッドルーム，詳細活動內容請關注相信音樂及宇宙人官方臉書。
(中時 )
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