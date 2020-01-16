迪士尼動畫《冰雪奇緣》系列電影在全球掀起一陣熱潮，但並非所有家庭都如此熱愛。美國德克薩斯州（Texas）休斯敦（Houston）有一名媽媽表示，他們曾經想丟掉一個艾莎娃娃，沒想到之後又再一次發現娃娃出現在家附近，令他們全身起雞皮疙瘩，毛骨悚然。

綜合外媒報導，一名母親艾米麗馬多尼亞（Emily Madonia）在臉書PO文透露，最初覺得這個艾莎娃娃奇怪時，是在娃娃唱完主題曲《Let It Go》後，會莫名其妙地說西班牙文，她跟丈夫馬特察覺不妥，立刻商量決定丟掉娃娃。

丟掉娃娃後數週，他們又在家裡附近的一個木凳上找到艾莎娃娃，他們開始感覺詭異，這次將娃娃緊緊包裹在垃圾袋下，拿著一袋又一袋的垃圾壓住她，將她塞在最底層，丟到路邊的垃圾回收處。本以為應該就此結束，可以放心了，但他們的女兒卻說又在後院看到艾莎娃娃，最終夫妻倆受不了，將娃娃寄到遠在明尼蘇達州（Minnesota）的朋友家中。

艾米麗馬多尼亞表示「若娃娃還是回來，我可能不得不接受一些超自然的解決方案」，進行驅魔儀式之類的。慶幸的是，她們的朋友接受了這個詭異的艾莎娃娃，將它綁在吉普車的防撞桿上，朋友說「如果發生什麼奇怪的事，我就會把它焊進一根鋼管內，然後把它沉入湖底」。

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(中時電子報)