烏克蘭有一名男子，被老婆懷疑在外面搞婚外情，太座一氣之下，竟趁老公在睡覺時，於生殖器套上金屬製的螺絲帽當處罰，讓他隔天早上痛醒拔不掉，只能緊急求醫。最後是求助當地的救援團隊，強忍電鋸冒出的陣陣火花，把讓他痛不欲生的「貞操套」鋸斷，保住自己的小兄弟。

據當地媒體報導，這名中年男子近日一個早上被痛醒，發現生殖器被螺絲帽緊緊勒住，生殖器出現腫脹疼痛，他原本到紮波羅熱市（Zaporizhia）一間醫院就醫，然而醫生也沒有可以拆除螺絲帽的工具，只好尋求被稱為「眼鏡蛇」（Cobra）的專業救援團隊幫忙。

從搶救的影片可看到，救援人員在使用電鋸切除套在男子生殖器上的「貞操套」時，現場冒出了陣陣火花，看起來畫面險象環生，救護人員還得不時往患者的下體澆水，以免四射的火花燒傷患處。最後切割成功，這位丈夫的生殖器沒有因此受傷。而男子在事發之後，正考慮與對他套「貞操套」的妻子離婚。

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(中時電子報)