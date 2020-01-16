Google的地圖定位和街景服務，除了方便用路人在造訪陌生地點能直接對照，不怕迷路，也意外幫助了部分民眾，能藉此回憶逝去的至親身影。一名男網友最近使用Google地圖搜尋自己的老家，意外發現過世多年的阿公、阿嬤，在老家庭院舒服曬太陽、做日光浴的身影，讓他紅了眼眶，直呼「都要哭了」。

有網友利用Google街景，意外找到過世已久的親人身影。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在「爆怨公社」發文提到，他某天使用Google地圖功能，想要搜尋自己的老家，意外發現有兩個熟悉的身影坐在家門前，一派悠閒地享受日光浴。仔細一看，原來坐在庭院前做日光浴的老人，是他已經過世多年的阿公、阿嬤，因為Google地圖在老家區域有6、7年未更新，才讓兩老的身影持續存在。

有網友利用Google街景，意外找到過世狗狗的身影，陷入回憶。（圖／翻攝自爆怨公社）

而照片曝光後，讓將近兩萬名網友跟著按讚，溫暖回應「好感人」、「你真好還能看到阿公阿嬤，我們想看都再也沒機會了」，也有人因此找到已過世狗兒，過去在自家門口的身影，不少網友也跟著分享搜到的Google地圖照片，回憶過世至親的昔日身影。

(中時電子報)