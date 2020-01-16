台中市大雅區上雅社區活動中心使用權一分為二，長達6年無解，里辦公室舉辦活動只能被迫在2樓進行。（王文吉攝）

台中市大雅區上雅里守望相助隊重新整建成軍，並採購新型巡邏車，肩負社區治安維護重任。（王文吉攝）

台中市上雅里守望相助隊舉行巡邏車交車儀式，民政局長吳世瑋（中）主持監交。（王文吉攝）

選舉也有後遺症？台中市上雅里爆社區發展協會拒絕特定里民加入，連競選立委敗北的里長張睿倉也被拒；民眾更爆料，前里長2014年連任失利，即掌控社區發展協會，並以受託管理社區活動中心為由，排擠里辦相關活動，連守望相助隊巡邏車交接，也被迫在3樓舉辦。

上雅里守望相助隊去年底解散，里長張睿倉重新籌組，並申請市府補助及企業贊助，購置新巡邏車，16日上午在上雅里活動中心舉辦交車儀式。由於1樓大門深鎖，民政局長吳世瑋、大雅區長馬宗佑及眾多里民擠在3樓加蓋空間。

據悉，前里長2014年連任失利，即掌控社區發展協會，地方也分裂分派，社區活動中心的使用權更一分為二；社區發展協會以區公所委託管理為由，只提供旗下的班隊團體使用1樓空間，里辦公室及舉辦活動，只能屈就2樓。

上雅里紛擾6年無解。當地居民指出，社區活動中心1樓的委外管理合約去年底到期，許多里民建議改由里辦公室管理，沒想到區公所繼續簽給社區發展協會管理，引發里內反彈。

大雅區長馬宗佑無奈說，上雅社區發展協會的歌唱班、老人會等長期運作正常，環保志工隊還獲績優肯定，沒有理由不續約。至於拒絕特定里民入會，社會局人民團體科長楊惠如表示，依人民團體法尊重團體自治原則，章程可訂定會員入會資格，但該團體沒有特別明定。

楊惠如表示，去年1月上雅社區發展協會召開理事會審定新會員名冊，名單中包括現任里長，但僅提案無覆議，未進入討論階段，沒有完成審認程序。楊惠如強調，社區發展協會應廣納會員，以提高社區參與，不應自我受限，會請區公所加強輔導。

(中時 )