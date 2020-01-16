前國民黨主席吳敦義昨天下台，黨主席即將補選，中央委員連勝文在臉書發文指出，要確保國民黨未來能持續進步，應採取「集體領導」，徹底摒棄黨主席「個人大於黨」的老舊思維。對此呼籲，國民黨台北市議員游淑慧回想2017年國民黨黨主席改選時建言，感慨吐出「不勝唏噓」四字。

游淑慧在臉書發文指出，「在國民黨內，理念是寂寞的⋯」，她回顧「2017年，國民黨黨主席改選，郝龍斌副主席和我們及一些外部人士擬定了參選的政見。其中主軸強調無私，並提出兩個承諾：1、若任黨主席，不參選總統，全力找出和培育國民黨的強棒。2、集體領導、杜絕大老文化⋯

游淑慧感慨「當時這些理念想法不敵黨內綁樁、人頭黨員及各山頭利益合作等因素。後來⋯叫好不叫座！」

如今，國民黨在大選慘敗，郝副2017年的想法又被重提。游淑慧表示，「一則以喜、一則以悲。喜的是，好的理念有更多人認同。悲的是，總要經歷一次次挫敗後，才學到教訓。」

游淑慧強調，「剩下約一年任期的主席任期，除了過渡主席難爲外，更難的是如何「跨越」黨內各種算盤和利益的糾葛，撫平挫敗傷口，重建大家的信心與黨的價值。」

最後，游淑慧表示，這幾天有許多來電，她都選擇「未接躲避」，因為怕又講了一些白目的心內話。網友對游淑慧議員沈重回憶，直勸「好好休息幾天吧。」

(中時電子報)