新年走春何處去？金門林務所、農試所以似錦繁花妝點春景，繽紛燦爛打卡景點和童話般親子遊憩設施，讓人在五顏六色花海中聽見自然的呼喚，也在無限旖旎風情中，與春神一起邁開迎新腳步。
縣林務所在美麗的森林公園規畫繽紛棒棒糖、超大型搖搖馬、顛倒屋、大風車與鬱金香等4大主題景點，只要入園就能獲得集點卡，蓋滿戳章可兌換新春小禮品。
園區內還有造型氣球嘉年華、迷你森林動手做、手作木器新森活、獺獺實實豚福氣、七彩繽紛吹圓滿等活動，並特別引進旋轉木馬、戰火金剛等精彩遊具，同時還有圓圓滿滿好福氣、心心相映投毬趣、魔幻泡泡金趣味等親子趣味活動，適合全家大小走春同歡。
相距不遠的農試所也有近10公頃的波斯菊花海、油菜花田，讓人徜徉在一片賞心悅目外，並有廣受歡迎的美食、農特產品展售會，同時還規畫闖關遊戲換園遊券（滑草體驗、投壺趣味遊戲）、親子協力車共乘、露天焢窯、休閒農場闔家烤肉、觀光菜園摘摘樂、親子DIY（蝶古巴特小包及藤球造型燈）。
農試所規畫多時的百草園也將於大年初一開幕，內有薰衣草、百里香、金銀花等30餘種香草植物與藥草植物，新春安排專人導覽解說。
相關活動詳情可上縣府網頁、林務所與農試所官網查詢。
(中時 )
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