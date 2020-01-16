台灣人好幸福，到哪都能領到錢。據金管會16日公布，全台平均每10萬位成年人擁有157台ATM（自動櫃員機），全亞洲平均是51.8台，等於台灣是亞洲的3倍多，應也是全球ATM密集度第一名，同樣每10萬位成年人，在日本127.59台ATM，新加坡66.46台、香港有51.8台，且台灣ATM收費還低廉，可及性及友善度最高。

同時，因為國銀廣設分行，到2019年11月底商業銀行共有3,404家分行，台灣每10萬位成年人就擁有17.6家分行，等於一家分行就服務5,682位左右的成年客戶，全亞洲平均是9.1家，日本是34.1家、新加坡8.4家、香港21.2家，台灣還有郵局、信合社、農漁會信用部的據點未算進去，否則家數更高。

金管會已參考如世界銀行等標準，訂出普惠金融衡量指標，其中如金融服務的使用性，台灣每一千位成年人就有577筆未償還貸款，等於向銀行借錢的比重逾5成，金管會表示，這也代表台灣人取得銀行融資的便利度極高。

台灣金融高度競爭，據金管會統計，到去年11月底全台共有3萬440台ATM，以可以獨立使用金融服務的成年人來算，平均每637人就有一台ATM，相較2009年時平均698人使用一台ATM，已進步許多，在全球應可排名第一，全亞洲平均每1,931成年人才擁有一台ATM，新加坡是1,505人、日本則是784位成年人擁有一台，台灣應算是最少人共用一台ATM的地方。

(工商 )