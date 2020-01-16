全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊 （3454）與全球人工智慧及臉部辨識技術的領導品牌訊連科技（5203）16日宣佈締結策略聯盟，未來訊連科技AI臉部辨識引擎FaceMeR將整合進晶睿通訊所有的安控解決方案中，新品將於2020年杜拜安全器材展（Intersec Dubai）展出，為兩強聯手打世界盃投下第一彈。

晶睿通訊深耕安控產業20年，相準未來即將進入人工智慧物聯網（AIoT）時代，為持續成為「物聯網的眼睛」，晶睿積極尋求業界一流軟體品牌合作，來加速和強化影像分析應用，終有所獲，晶睿16日宣布與同樣來自台灣的訊連科技結盟，將在NIST臉部辨識基準測試中、被評鑑為最精準的AI臉部辨識引擎FaceMeR，導入晶睿通訊的產品中，組合成頂尖的MIT軟硬體，聯手來打世界盃！

晶睿通訊董事長陳文昌強調，不光是新品，未來晶睿通訊所有產品從前端網路攝影機到後端影像管理軟體都將整合人臉辨識技術，屆時安全管理人員即可透過黑名單與白名單接收正確的人臉辨識通知，將現最先進的影像加值服務帶給全球的客戶。

訊連科技執行長黃肇雄也看好雙方的合作，強調在物聯網（IoT）與人工智慧物聯網（AIoT）急速發展下，臉部辨識的需求也會隨之上升，應用跨足更多樣化的場域，如智慧安控、智慧家庭、公共安全，智慧零售及銀行等，市場無限寬廣，著眼於臉部辨識的應用與攝影機捕捉人臉的性能習習相關，FaceMeR臉部辨識技術和安控系統做緊密結合，可望形成精準又值得信賴的解決方案，再各取所長下，有望為搶佔全球市場墊定良好的基礎。

(工商 )