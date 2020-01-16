高雄「特貿三」亞洲新灣區基地招商，因領取標單企業踴躍，超過2位數，加上詢問相關細節項目很多，因此，高雄都發局在補充35點的說明之後，延長決標日期到2月10日，讓有意投資的企業，有更多時間消化、評估。

位於亞洲新灣區的高雄「特貿三」，分有南、北兩塊基地，北基地9,387坪，南基地6,675坪，總計16,062坪，土地產權在開發負擔回饋後，高市府共同持分面積約占39.3％，台電占60.7％。

高雄都發局表示，「特貿三」首次招商是在2018年6月公告，因無人投標而流標，這次招商是第二次，在2019年8月15日公告，原本預定2019年12月10日，就截止投標，並決標。

高雄都發局說，此次招商，企業反應相當熱烈，「已有2位數的企業領標了」。

不過，因有企業對招商說明文件，提出非常多的詢問，因此，高雄都發局指出，總共補充35點的說明，讓企業可以更深入了解，作為投標決策的參考，因此，將投標截止日期延長到2月10日，讓企業有更多時間可以消化。

(工商 )