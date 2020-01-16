看準越式料理人氣越來越高，深受年輕族群的喜愛，寬心園精緻蔬食料理餐廳2020年推出兩道冬季新菜-「異國風味炒粉條」與「八寶福袋桂花翅」。寬心園董事長黃瓊瑩表示，有別以往中日義法料理手法，首次嘗試越式料理風味，不僅要讓顧客擁有全新感受，還要讓顧客體驗一餐吃進50種蔬果的美味蔬食套餐。

寬心園廚藝團隊研發的「異國風味炒粉條」，以越南炒河粉的鮮炒方式呈現，選用口感Q度十足的日式葛粉條，結合多樣菇類及時蔬搭配燜炒，豐富的配菜色彩鮮美、清脆爽口。「異國風味炒粉條」套餐售價520元，附精力蔬果汁、和風蔬菜沙拉、原盅精緻燉湯、季節水果、養顏甜品。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，葛粉條又名「葛切」，是從一種稱為「葛」的植物根部所取出的澱粉製作而成的，平常大多是乾燥半透明的長條狀，外觀有點像洋菜，煮熟後則變得透明且Q軟有勁，口感不輸麵條與冬粉，再加上各式菇類食材、素魚翅，及當令時蔬等食材快炒，以日式葛粉條為主食，口感Q彈、搭配香味十足的配菜，顧客在品嚐時能有滿足的飽足感。

另一道「八寶福袋桂花翅」，是以冬藏的概念來研發設計菜餚外型，將豐富的食材藏入腐皮之中，食用時能夠感受到冬藏的暖心滋味。希望顧客可直接品嚐食物原味與調味的協調風味；將當季豐盛的食材填入富含蛋白質的腐皮之中，以清蒸方式蒸煮入味。「八寶福袋桂花翅」套餐售價580元，附精力蔬果汁、和風蔬菜沙拉、原盅精緻燉湯、季節水果、養顏甜品。

施建瑋表示，寬心園所提供的餐點採無國界料理手法，除了富涵各國料理的精髓，另具有創意與巧思在其中，季節新菜均由主廚團隊在日常生活中對餐飲敏銳的觀察做初步構想研發，再與經營團隊討論後共同設計而來。

(工商 )