白家綺帶領女神群張䕒心、瑭霏以及楊淨宇，在《民視第一發發發》舞蹈大PK單元，與王燦、成潤、王凱以及羅子惟組成的「八點檔男神團」世紀大對決，製作單位大手筆量身訂製高叉低胸舞衣，編排性感惹火舞蹈，白家綺說：「這次演出只能用完美來形容。」聽到對手男團嗆聲「不把她們看在眼裡」，她跟其他人搞笑回應：「男團他們紅色服裝穿得像蝦子，先秤秤幾兩重。」

已經身為媽媽及人妻的白家綺跟張䕒心，穿火辣演出服沒先報備，可愛率直的張䕒心「理直氣壯」表示：「性感呈現給觀眾看比較重要。」白家綺則說錄影結束把側拍影片傳給老公吳東諺，他竟驚嚇喊說：「怎麼穿這麼露！」沒事先報備的她連忙撒嬌，「過年就是要火辣一下，跟觀眾一起歡樂除夕夜。」逗趣回應笑歪眾人。

白家綺身材火辣。（民視提供）

至於火辣程度，白家綺稱有一個舞蹈動作印象非常深刻，一個人坐在沙發椅居高臨下，穿超級高叉的她開M腿，前面只用手遮，原來，她以為前面的舞者會用手部動作幫忙遮住，少根筋的她後來發現舞者的舞蹈動作跟想像不一樣，錯愕詢問：「會不會被看光光？！」現場忍不住轟笑。

這次被暱稱「大男生」的瑭霏，表示為突破自己，被白家綺「上了一課」，身為專業演員把自己幻想成「舞女」，把性感的一面「叫出來」，她說以前性別算是「男的」，經過這次特訓之後，性感10連拍沒有問題，還可以跟女神團姊姊們比拚！新人楊淨宇在《台灣那麼旺》歌唱優異表現順利出道，不但加入鳳凰大家庭，這次也在《民視第一發發發》舞蹈單元大展性感，但緊張的她說有幾個舞姿都手忙腳亂，感謝白家綺跟張䕒心的帶領，讓她沒這麼慌亂了。

(中時 )