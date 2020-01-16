韓國演員成勛近期演出實境節目《我獨自生活》，不拘小節的表現受到觀眾的喜愛，甚至獲頒年度觀眾票選綜藝優秀獎、Variety部門男子優秀賞、與Best Teamwork獎。他透露之所以參與《我獨自生活》，正是因為不需要刻意表演，觀眾能夠看到最真實、最純粹的自己，不管是他樂當奶爸，或剛睡醒頭髮亂翹，甚至是照顧流浪狗，每一集都能讓大家更加認識真正的成勛。

雖然成勛還沒有確定新作品，但在那之前，他實在太想念台灣的粉絲，排除萬難在二月先來跟粉絲見面，屆時他將變身DJ ROiii，為大家帶來一場精采的演唱會。《2020 SUNG HOON FAMILY PARTY CONCERT IN TAIPEI》將於2月16日在大直ATT ShowBox舉辦，門票在1月19日於KKTIX及全家便利商店機台同步販售 。

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(中時電子報)