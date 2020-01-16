超夯電視劇《SYK Castle天空之城》飾演魔鬼教師「金珠英」的金瑞亨，在最新一期的《李棟旭想做脫口秀》出任嘉賓，「惡女」形象深植人心的她，私底下個性其實截然不同，她笑說：「我常常沒被人認出來，他們都會覺得，本人這麼溫柔和善，怎麼會演那些角色呢。」也因此常被招待好吃好喝的。金瑞亨幽默形容自己真實的個性：「確實有強硬的一面，但不會殺人或是搞不倫等非法行為，我是偏向有正義感的人。」

愛下廚的金瑞亨在節目上料理「橄欖油香蒜義大利麵」，讓主持人李棟旭、張度練大飽口福。（圖／friDay影音提供）

金瑞亨在拍戲時會一併照顧後輩的飲食，「我30幾歲時因為經濟壓力，忙著拍戲、非常拚命，常常來來回回暴瘦好幾公斤。」還自嘲：「那時瘦到都沒胸部了，穿衣服都要拚命擠，擠到懷疑人生！」私密的女性話題讓李棟旭害羞別過頭、直呼：「這段我就先不參與討論了。」節目上，金瑞亨大展歌喉，還又唱又跳90年代歌舞，反差萌的一面讓現場觀眾看得超嗨，她還笑曝私下的她不喜歡喝酒，但每次有聚餐都會堅持待到最後，因為她想跟著大家去續攤唱KTV，還自誇好歌喉總能讓現場氣氛炒熱到最高點。

出道超過20年、演出過無數作品的金瑞亨，被問到是否曾想過放棄當演員，熱愛挑戰的她立刻回：「沒有。」但想到過去辛苦的時期，她忍不住哽咽說：「但我曾經摔倒過，摔倒後的掙扎也有過。」透露直到現在仍會不停感到徬徨，「雖然戲份少，但我曾經是主角，就算是第9、第10個小角色，我都會當做是主角來演，我是這樣一步一步走過來的。」即使感受到差別對待、不平等的時候，也秉持著「腳踏實地的人，才是最快達到頂端的人」的信念繼續努力。《李棟旭想做脫口秀》friDay影音每周四上午十點同步跟播。

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(中時電子報)