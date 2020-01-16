韓國人氣偶像朴志訓2月8日（六）將訪台，於台北國際會議中心舉行「PARK JIHOON FANCON ASIA TOUR IN TAIPEI [360]」，演出消息公佈後獲得台灣的MAY（朴志訓官方粉絲名稱）熱列期待。繼日本東京及神户後，朴志訓於上週日到澳門演出，吸引大批粉絲到場支持。朴志訓以〈L.O.V.E.〉及〈Young 20〉登場，全場粉絲報以尖叫歡呼聲。

朴志訓也即將到台北開唱。（圖／168 Production 提供）

當日朴志訓在澳門場演出中，透過不同的內容展示自己多方面的魅力，先有在才藝表演的環節中，以口風琴表演了ＷANNA ONE的〈Pick Me〉，生疏的牧童笛演奏亦讓粉絲開懷大笑。而在互動環節中，朴志訓又以不同的道具向粉絲撒嬌、比愛心，可愛舉動融化了一眾粉絲的心。及後換上古裝的朴志訓則以毛筆展示畫技，本來想畫伴侶犬Max的朴志訓，看著自己的畫作也不禁大呼那不是Max而是「不明生命體」，讓全場笑翻。朴志訓為台下多位幸運粉絲送上簽名禮物，亦跳唱多個精彩舞台以報答粉絲支持，完場後更與獲得福利的粉絲逐一擊掌及合照，與粉絲共度接近三個半小時，為MAY們帶來難忘的晚上。

朴志訓。（圖／168 Production 提供）

下月舉行的朴志訓FANCON台灣場門票現正透過ibon售票系統公開發售，票價分別為新台幣 5,200、3,800、2,500及身障票2,600。購票粉絲除有機會與朴志訓近距離擊掌外，更有機會與偶像一同拍攝團體合照或得到親筆簽名海報。

(中時電子報)