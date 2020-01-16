年節封關前破8600億。投資台灣事務今審查台商回台、根留台灣方案，再通過台商高明鐵企業、閎康科技、天陽航太三案，金額35億元，累計「投資台灣三大方案」總投資金額達到8641億元。經濟部投資台灣事務所表示，今年重點在協助廠商儘早落實投資案，合計要擴增20名人力。

「歡迎臺商回臺投資方案」去年1月上路，累計有169家台商回來，金額7158億元，加上7月才加入的「根留臺灣」與「中小企業」兩加速投資案，總計3大方案金額8641億元。

今天台商回台聯審會是過年前最後一場，其中自動化零組件大廠高明鐵是唯一通過的台商，客戶包括Apple、華為、OPPO等，為了就近服務返台投產終端客戶，決定擴大投資8億元在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高台灣生產比重。

其他像是半導體檢測大廠閎康科技投資22億元，為新竹、台南5大實驗室添購先進製程檢測分析設備，天陽航太科技投資5億元，推動台中工業區生產基地智慧化及鑄造技術升級。

投資台灣事務所執行長張銘斌說，投資台灣方案去年已落實2300多億，今年預估還有2000多億要落實。為了切實執行，人力上去年新徵10名專員，今年還要多10位，合計20位，今年目標就是讓通過的投資案，可以儘早落實。

另外他強調，今年投資方案重點會以中小企業為主力，要協助他們加強投資與推動計畫。

(中時 )