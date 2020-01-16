經濟部工業局16日表示，為提升我國企業無形資產運用與競爭力，工業局聯合金融監督管理委員會證券期貨局以及臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心，共同舉辦「以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動」，透過法規評鑑剖析、企業實作分享與政府輔導資源等講題全方面協助上市櫃企業瞭解最新法規、評鑑標準與政府配套輔導資源，使企業落實智財治理法遵。

工業局說，從2014年開始與證期局即展開密切合作互動，已將「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」研發循環中納入智財取得保護運用之管理措施規定。去年更以工業局長年推動之台灣智慧財產管理系統（TIPS）為依據，將智慧財產管理規範與相關董事會義務連結納入「上市上櫃公司治理實務守則」，並於「公司治理評鑑系統」配套增設智財指標。同時亦結合中華公司治理協會、內部稽核協會等專業機構，全方位建構智財治理環境，將智財治理概念從公司研發面擴大至整體營運架構。

工業局指出，新修訂公司治理守則與評鑑指標將智財管理納入公司治理架構，確保公司以「計畫、執行、檢查與行動」管理循環，建立智慧財產管理制度，並分為五個構面開展：政策目標的擬定、取得/保護/維護/運用管理制度的建立、資源的提供、風險或機會的因應及稽核改善，同時課予上市櫃公司董事會對公司智慧財產管理評估監督義務，將智慧財產管理提升至董事會層級、並需在年報或網站揭露智財資訊。證交所今年將同步查核上市櫃公司是否落實公司治理評鑑，並每年公布所有上市櫃公司查核排名，期能藉由董事會之評估監督，協助公司逐步由控制損失、防禦糾紛、整合營運，最終創造智慧財產權的最大價值。

為促進產業轉型升級與提升企業智財營運能量，經濟部工業局持續推動TIPS計畫，截至2019年已協助超過2千家企業建置智財分級管理制度，並有資訊科技、醫藥民生、傳統製造與文創產業等近300家企業通過TIPS驗證。TIPS計畫協助企業依規模及產業特性檢視營運方向目標、研發投入與智財產出，提供不同程度的智財管理措施及輔導資源，連結外部智財顧問專家專業，共同協助企業發展智財策略的思維與能力，辨識智財資訊的缺口與智財策略的課題，建置符合企業自身需求的智財分級管理制度，並配合法規的要求，提供企業如何落實公司治理評鑑智財指標之建議，透過智財管理與運用能量向公眾彰顯公司價值，歡迎有相關需求的企業多加利用。

(工商 )