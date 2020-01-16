56歲日本演員松重豐以超夯日劇《孤獨的美食家》紅遍大街小巷，16日他擔任「JFOODO」品牌大使，來台推廣帆立貝、鯛魚、鰤魚3款日本開運魚，也向台灣粉絲拜早年。他在《孤獨的美食家》以「五郎」一角品嘗各地美食，該劇曾來台取景，大啖台灣美食，他大快朵頤的畫面，讓觀眾也跟著口水直流。他私下對「酸菜白肉鍋」念念不忘，「吃這鍋會讓我的胃變無底洞，完全吃不膩，味道帶點酸，非常開胃」，他也希望把酸菜白肉鍋推上《孤獨的美食家》，發揚光大。

《孤獨的美食家》從2012開播以來，已經製播8季，被問起吃起美食的美味模樣到底是演技使然，還是本色演出，他大方笑說：「我其實在拍攝前一天的晚餐開始禁食，直到隔天下午2、3點拍攝時才吃，所以觀眾在劇中看到的我，的確是最真實的狀態，在很餓的情況下看到熱騰騰的料理端上來，吃什麼都好吃。」

在劇中他時不時加點小菜，胃口大開吃得一滴不剩，被問起是否為「戲劇效果」，他強調：「除了原本就把腳本寫好外，有時候我真的太餓了，就會要求加點，現場的漫畫原著作家和編劇就得臨時加台詞，才呈現出現在觀眾看到的內容。」他也妙喻與其說是戲劇，觀眾倒不如把《孤獨的美食家》當作是紀錄片，因為劇中都是實際走訪真實的店家，所有料理也都真材實料製作。

松重豐拍攝《孤獨的美食家》將近10年，被問對哪道料理最深刻，他大讚中華料理是一個萬能的存在，「彷彿有一種魔力，無論身體狀態健康或疲憊，都吃起來相當美味。像我來台灣吃了很多麵食料理，真的是無敵」。若挑一樣日本料理推薦觀眾，他則選了「高麗菜肉捲」，並解釋這道是日本的家庭料理，用高湯熬煮，一直都很熱愛，更透露在最新錄製的劇中終於吃到它，一圓夢想。

他除了《孤獨的美食家》為代表作之外，在《深夜食堂》飾演黑社會老大的形象也深植人心，他回憶在拍攝時，料理設計師飯島奈美為戲劇準備的美食超級美味，除了經典的小香腸和甜甜的玉子燒外，「叉燒」最是他的心頭好，「後來我家也買了一本她的食譜，跟著做叉燒，就算是一碗泡麵，放入叉燒後，瞬間比外頭拉麵店的拉麵好吃！我們家每年過年一定會端出這個料理。」

松重豐在記者會上應主持人黃子佼要求，以3種不同的陶醉表情，詮釋日本壽司的美味，被問到帆立貝、鯛魚、鰤魚三款日本開運魚中最喜歡哪一種時，松重豐則選擇帆立貝，並表示：「我所主演的《孤獨的美食家》一開始只是一個小型的戲劇作品，卻沒想到能夠邁入第10年，並受到海外朋友的喜愛，因此特別喜歡帆立貝，希望藉由帆立貝的好運，讓製作團隊一帆風順、繼續製作出更好的戲劇！」

JFOODO於1月16日至1月19日在華山1914文化創意產業園區樹前草地開設快閃料亭，限時4天供應以三款日本開運魚製成的美味壽司，供民眾試吃；拍照打卡更可獲得開運小禮物，祝福民眾在新的一年好運滿滿。

(中時 )