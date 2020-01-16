上季UBA聯賽，輔仁大學在8強賽階段力克台灣師範大學，中斷台師大一波19連勝，來到108學年賽季，輔大再一次扮演台師大的連勝中斷殺手，在中鋒曾祥鈞和前鋒盧峻翔攜手飆分下，86比81讓本季開季11連勝的台師大吞下首敗。

輔大教練楊哲宜賽後表示，球員此役在防守達到教練團設定的目標以及要改變的東西，才能收下勝利，「至於中斷台師大連勝，我們真的沒有特別去想這件事，各隊打到現在都有為8強賽事準備的盤算，我們也需要透過最後這4場預賽繼續調整，這個賽季像是李沛澄、王逸帆、喬楚瑜等新秀表現不錯，讓球隊有更多人手運用。」

連續兩季，輔大都是斬斷台師大連勝的「兇手」，這兩場比賽曾祥鈞得分上都有佳作，他笑說：「真的沒特別在意這件事，就是努力做好場上該做的，學弟們夠出色，也讓我不用像之前那樣一個人硬扛禁區，體力調節更充沛，場上自然發揮就好。」

台師大隊長周桂羽(中前)傷癒歸隊，可惜球隊吞下本季聯賽首敗。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

曾祥鈞此役進帳16分、10籃板，盧峻翔21分全隊最高；台師大隊長周桂羽之前因傷缺陣，本季首度上場，替補出賽18分鐘攻下7分、5籃板，他表示手感和狀態還在適應比賽強度，希望透過這4場預賽可以讓自己更進入狀況，在之後的比賽能幫助球隊更多。

(中時 )