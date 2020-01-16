《炮仔聲》演員今(16日)前往迪化街年貨大街發紅包，陳子玄與吳東諺、陳小菁、景瑄、林萱瑜及新加入演出的余秉諺跟觀眾互動拜早年。觀眾難得見到喜愛的演員，熱情圍上來索取紅包袋與年曆海報，演員們逢人喊「新年快樂」，喊到最後嗓子都快啞了，吃貨陳小菁還被活捉偷吃零食，場面搞笑。

演員們掃街發紅包，被熱情民眾包圍。（圖／三立）

《炮仔聲》受到觀眾歡迎，演員們掃街收到不少支持回饋，吳東諺笑說：「同樣的距離，今年比去年走更久！」吳東諺跟老婆白家綺去年迎來兒子小肚臍，有小孩後壓力不小，盼新的一年能工作多多，今年圍爐很熱鬧，會有近30位親戚一起過節。陳子玄笑說，最近一直在攝影棚拍戲，所以感受不到年味，沒想到外面竟這麼熱鬧。

聊到過年包出去的紅包，除林萱瑜外，每人都將包出六位數字金額，陳小菁說：「姊包的不是錢是心意！」余秉諺今年會包給老婆6位數大紅包，因他剛加入三立要專心拍戲，請老婆多多體諒。而每位演員過年經驗，最怕親戚逼問買房、結婚、生小孩等問題，甚至還有親戚直白問：「你賺多少呀？」林萱瑜則笑說，她最怕親戚八卦追問其他演員的近況。《炮仔聲》演員群初四（28日）將在埔心牧場舉辦新春見面會活動。

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(中時電子報)