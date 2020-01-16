由《極限逃生》、《辣手警探》製作團隊打造的青春熱血喜劇《青春催落去》，集結馬東石、丁海寅、朴正民、廉晶雅等實力派演員，是一部刻劃徬徨年輕人們，與家人朋友之間所創造出的動人故事，其中馬東石變身為「馬可愛」，一頭俏麗短髮令觀眾印象深刻。馬東石還在劇中大跳TWICE的經典歌曲〈TT〉，「清純」的舞蹈動作讓觀眾全笑翻，直呼他的反差萌看了超紓壓！

馬東石的短髮造型令人噴飯。（圖／車庫娛樂提供）

導演崔正烈表示：「原本很擔心馬東石是否適合短髮造型，但一看到他戴著假髮走出來的模樣，所有工作人員都搶著跟他拍照！」而朴正民也開玩笑表示：「看到東石哥在劇中的造型後，我心想他真的很努力生活，我也要像他一樣奮發才行！」

丁海寅則透露能親眼看到馬東石讓他感到很神奇，「通常只能透過大銀幕或電視看到他，所以實際見面時，有種看到藝人的感覺！」朴正民與丁海寅在劇中所飾演的角色，是內心帶有傷痕和心酸的少年們，朴正民表示：「我覺得引領這部電影的角色是丁海寅飾演的『尚弼』。而我所飾演的『澤日』是個缺少愛的孩子，特別是在讀劇本時看到他與母親的關係後，也讓我內心有所感觸。」丁海寅則說：「我也在詮釋『尚弼』的過程中，獲得許多慰藉，也從辛苦的同事們身上獲得力量。」有笑有淚的《青春催落去》1月17日在台上映。

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(中時電子報)