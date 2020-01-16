針對國民黨2020總統選舉敗選，黨中央提出七大原因逐一分析檢討。李正皓直指，國民黨敗選報告劍指總統候選人、高雄市長韓國瑜，有別以往，夠狠！

李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示，國民黨檢討報告，他看過很多次，2014年、2016年他都看過1次，今年也看過1次，但通常都寫得模模糊糊的，不太會劍指什麼人。可是這次檢討報告，完全是劍指韓國瑜，把敗戰責任丟到韓身上。像檢討報告第三條寫著「候選人品牌形象受到挑戰，難以爭取中間選民認同」，坦白說講到這裡，他覺得就夠了，沒想到後面還直接寫一大堆，挖石油、摩天輪、政見跳票、失言、歧視、農舍、豪宅。國民黨的檢討報告寫那麼齊全，把韓國瑜的事情全講出來了。

李正皓接著表示，還有第四條也很誇張，「高雄市長選戰經驗無法複製，選戰策略選擇性失誤」，以前國民黨檢討報告寫到這邊沒了，可是竟然接著繼續寫，「競選團隊未能與中央地方緊密接合」。通常他們只會寫到經驗無法複製，可是不會有下一段所謂中央地方無法緊密接合，這種赤裸裸的意思就是說，你「選舉辦公室沒有好好跟我們黨中央溝通，你選舉辦公室沒有去跑行程」。下一句更狠，指「缺乏科學化作戰」，就是講民調蓋牌。

(中時電子報)