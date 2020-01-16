利變保單三大緊箍咒來了。金管會16日公布新的利變保單應注意事項，要求壽險業建立宣告利率平穩機制、每月宣告利率會議要檢視合約服務邊際（CSM）不得為負；利變區隔帳戶超過準備金的部分，以20％稅率完稅後要提列20％的特別盈餘公積，壽險公司賣越多利變保單，配息能力越低。

三大措施雖然7月1日才上路，但保險局副局長王麗惠表示，不代表今年上半年就可以繼續亂宣告利率，仍是要考慮資產負債匹配，及宣告利率的合理性。

影響所及，就是壽險公司難以再像以前，在股海、債市中殺進殺出，拉高投資報酬率，再宣告高利率「吸金」，必須以債券利息收益率加計合理利潤率、費用率後，決定宣告利率，除非美元公債殖利率回到4％以上，否則短期內保戶恐難再看到美元利變保單宣告利率4％、新台幣保單宣告3％。

金管會要防堵儲蓄險保單持續高成長、造成壽險業滿手現金無處去化，且創造新的利差損問題，繼祭出死亡保障門檻後，終極絕招即是從壽險公司宣告利率處下手。

一是要求壽險公司要建立宣告利率平穩機制，過去是用利變保單區隔資產前24個月移動平均報酬率加計2碼（即0.5個百分點），作為宣告利率的上限，各公司靠賣股賣債實現較高獲利，即可宣告較高利率，現在改為各公司自己建置機制，且要考慮區隔資產內的固定收益債券利息收益率，還要扣掉信用違約成本、避險成本，且要反應必要利潤與費用率，且淨值項下的未實現股債損益也要考慮進去。

也就是說，如果現在壽險業投資海外債券利息收益4.5％，扣掉避險成本跟信用風險約1％多，再扣經營成本及必須賺的利潤，能宣告的利率大約不到3％，更別提台債利率不到2％，新台幣保單更難宣告高利率。

第二是每月宣告利率會議必須檢視利率假設是否偏離，銷售未滿一年的保單其CSM不得為負，也就是不能賣「賠本」保單，一旦CSM為負，就可能要停售，壽險公司若投資趕不上宣告利率，或市場變化、成本過高等，保單都可能虧損。

第三是依各個利變區隔帳戶來提列特別盈餘公積，每張利變保單就是一個區隔帳戶，壽險公司投資之後，若帳戶價值超過各種準備金，則淨增加的部分原本可算是壽險公司可實現的獲利，今年底要將超過部分先以20％完稅，剩下再提20％為特別盈餘公積，同時是每個保單自己分開提，虧損的不用提，但賺的就要提，整合下來，壽險公司賣越多利變保單，提越多特別盈餘公積，將影響配息能力。

也就是說三招上路後，壽險公司將不敢宣告高利率大量吸金，甚至會減少利變保單的銷售，以免要提存大量特別盈餘公積保留在帳上，股東看得到獲利，卻吃不到紅利。

(工商 )