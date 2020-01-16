中美周三終於簽署第一階段貿易協議，美國企業領袖對此普遍表示肯定，但同時呼籲川普政府應就達成解除所有關稅的最終貿易協定持續與中國進行磋商。

對於中美簽署第一階段貿易協議，美國企業領袖將此視為兩國貿易戰降溫的訊號，有利改善投資環境，並且為後續全面貿易戰休兵帶來希望。

高盛執行長蘇德蘶(David Solomon)表示，「與一年前相較，簽署第一階段貿易協議對於造市環境帶來支撐的效果。」

福特汽車汽車部門總裁辛里奇(Joe Hinrichs)指出，底特律車廠對於「兩國政府準備透過進一步磋商來解決剩下的問題感到相當的振奮。」

美國商會執行長杜諾(Thomas J. Donohue)表示，「我們建請兩國政府在現有基礎之下持續協商，並就建立雙方互信與重拾全球最重要經貿關係的穩定，踏出關鍵的一步。」

簽署第一階段貿易協議後，川普雖然仍對3,700億美元的陸貨持續加徵關稅，但部份商品稅率砍半，從15％降為7.5％。川普在簽署儀式上宣稱，如果雙方能在下一回合的談判達成更全面的貿易協議，他保證將會取消所有關稅。

美中貿易全國委員會(US-China Business Council)會長艾倫(Craig Allen)指出，「任務尚未完成，協議的落實相當重要，還有就是雙方應該馬上就還未談成的議題展開第二階段的談判。」

美國電腦技術工業協會（CompTIA）執行副總裁羅傑斯(Cinnamon Rogers)表示，「第一階段貿易協議對於美國科技業來說象徵一個轉捩點，它包含對避免美國科技遭盜用有更強的防護與懲罰機制。」

Wedbush證券分析師伊夫斯(Dan Ives)發布研究報告指出，「關稅問題短期內算是消除，烏雲也暫時散去，但接下來焦點將轉到第二階段協議的談判重點與內容，尤其是有關智財權的保障與其他技術轉移的議題。」

(工商 )