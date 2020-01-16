助年輕人購屋，土銀16日正式對外公告最新的「前低後高」房貸本金還款方案內容。土銀高層指出，該方案將分成三階段規畫，已在上週獲董事會通過，本週正式上路，除了寬限期最長3年之外，年輕人在第4至10年每月本息攤還金額將不超過3萬元，以符合年輕人的薪資負擔能力。

房貸市佔率居全國第一的土銀，16日正式公告該新方案，以借款年限30年分三個階段，第一階段為寬限期，第二階段開始可用較低的本金攤還來還本，前二個階段合計10年，剩下未攤還的部分，則在第三階段，分20年平均攤還。

土銀高層指出，參加該前低後高的方案，將有四個附帶條件，包括：1、借款金額限1,000萬元之內；2、前10年的還款，第4年至第10年每月必須還本金的千分之一點五（換算下來前10年約還本12.6％）；3、必須20至40歲；4、首購族。

土銀高層也說明，土銀近一個多月來積極訪查租金行情，最後以本息負擔在前10年每月不超過3萬元，以及新北市房屋租金平均每月1萬5，作為前10年還本付息金額限制，希望能將年輕首購族的前10年還本息付息總負擔能壓在3萬元以內，以符合年輕人的月薪水準。

土銀舉例，若以房價1,200萬元、借款8成，即960萬元、前10年的本金千分之1.5、青安一率到底的優率1.68％等條件來計算，平均本金加利息每月負擔僅28,129元，本金大約在15,000元之內，和新北市的平均月租金行情一樣，對年輕人而言在就業及薪資水準最辛苦的前10年，可減輕不少房貸壓力，即使到了第三階段，也就是接下來的20年，每月平均本息大約42,902元，也不會太高。

(工商 )