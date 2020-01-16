方泂鑌（阿鑌）、嚴正嵐16日前往大稻埕年貨大街，提早向民眾拜年；聊起新年願望，2020一開春即獲「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」男歌手及最佳金曲兩大獎的阿鑌，期許「好彩頭延續一整年」，而剛殺青新戲《老姑婆的古董老菜單》的嚴正嵐，也完成了已逝父親對她的期許，「爸爸生前一直希望我把台語講好，因為這部戲我才好好學台語」。

嚴正嵐之前為《老姑婆的古董老菜單》在大稻埕拍了整整二個月的戲，因劇中角色講台語，開拍前她特地上了二星期的台語正音課，「我爸一直很希望我把台語講好，可以唱台語歌給他聽」！嚴爸爸前年年中過逝，生前一直把她當「心肝寶貝」疼愛，對於農曆過年家家戶戶團圓的日子將至，她特別思念父親：「會想到之前全家人一起去日本玩，過年再也沒辦法親口對他說新年快樂了。」她今到台中繼續投入新戲拍攝，將一路忙到除夕夜，短暫休息四天再回劇組，二月底投入電影《女鬼橋》宣傳。

阿鑌第一次逛大稻埕年貨大街，家鄉馬來西亞過年期間也有類似賣年貨的地方，卻沒有像台灣這麼熱鬧，「這邊還有賣布的，加上這邊很多建築物重新翻修，有一種新舊、中西結合的風格」，而巷子裡的壁畫，也讓阿鑌感受大稻埕「傳統地方也有新創意」的特別；逛到一半，阿鑌對店家販售的紅包袋特別好奇，「上面寫的字很特別、很有創意，大馬很少見」，糕點、麥芽糖餅乾同樣吸引他的目光，「過年看到這些傳統點心比較有氣氛」。

阿鑌1月初在大馬奪下當地具指標性的音樂大獎，來台打拚10多年的他衣錦還鄉：「很開心2020年一開始就奪得好彩頭，希望可以延續一整年。」期盼將好運分享給大家！阿鑌除夕前返鄉與家人團聚，預計放自己一個長假，規劃旅行集結創作靈感，「接下來除了會繼續發單曲，也將著手規劃演唱會」。

嚴正嵐（左）、方泂鑌逛年貨大街。（盧禕祺攝）

嚴正嵐（左）、方泂鑌逛年貨大街。（盧禕祺攝）

嚴正嵐（左）、方泂鑌逛年貨大街。（盧禕祺攝）

嚴正嵐（左）、方泂鑌逛年貨大街。（盧禕祺攝）

方泂鑌逛年貨大街。（盧禕祺攝）

嚴正嵐逛年貨大街。（盧禕祺攝）

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