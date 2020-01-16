據世界衛生組織發布的資料，肺癌是全球最常見的癌症，近年來已經成為全世界及國人癌症死亡原因第一名，關於肺癌，大家都應該認識及了解。

1.肺癌會傳染嗎？

肺癌不會傳染，病人可以跟家人一起住、一起吃飯，不用擔心傳染。但肺癌病人做化療時，因白血球減少、免疫力差，家中如果有人感冒，要戴口罩，盡量不要接觸病人，以免傳染。

2.肺癌會遺傳嗎？

台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明說，目前並沒有發現哪些基因會經由遺傳直接造成肺癌，但有研究發現，直系血親曾得肺癌的人，得肺腺癌的風險比沒有家族史者高，「可以說肺癌的發生有家族傾向。」可能是因為基因是否容易受損、修復受損基因的能力、免疫力等因素，都與遺傳因素相關。

此外，一家人也容易暴露在相同的致癌環境中，而二手菸，也會增加先後得肺癌的機率。

國人最常見的肺腺癌，就跟吸菸沒有明顯的關係。（圖片來源：pixabay）

3.很多人不抽菸也很少下廚，為什麼卻得了肺癌？

肺癌有很多種，不一定每一種都跟抽菸有關，國人最常見的肺腺癌，就跟吸菸沒有明顯的關係，尤其是女性患者，約有九成不抽菸。

而且癌症的成因錯綜複雜，並非單一因素造成，如基因、免疫力、是否暴露在有毒及污染的環境，都會影響罹癌風險，所以肺癌不是只有吞雲吐霧的老菸槍才會得，不吸菸、不接觸廚房油煙的人還是有可能會得。

4.抽淡菸比較不會得肺癌？

研究發現，抽低焦油香菸的人，為了滿足菸癮、吸足尼古丁，會更用力吸菸，菸停留在肺中的時間更久，一樣危害健康。

現階段並不能靠抽血檢查腫瘤標記就確定有沒有肺癌，但它對追蹤病情有幫助。（圖片來源：pixabay）

5.正在接受治療的肺癌病人回診時，為什麼要抽血檢查？

抽血的目的是︰

■血液常規檢查︰看血紅素、血小板、白血球數值是否正常。如果接受化療，通常這些數值會下降。

■了解肝腎功能︰藥物是否影響肝腎功能。

■檢驗腫瘤標記︰跟肺癌有關的腫瘤標記有Cyfra 21-1、CEA、CA125、CA199、SCC與NSE等。

但蔡俊明強調，並不是血液裡驗出較高的腫瘤標記就代表有肺癌，腫瘤標記低也不代表沒有肺癌，現階段並不能靠抽血檢查腫瘤標記就確定有沒有肺癌，但它對追蹤病情有幫助，藉由腫瘤標記數值的變化，可以作為治療成效或病程的參考。

6.為什麼有些肺癌病人可以活超過5年，有人只能活一年？

肺癌的病情發展、病人存活時間可能跟3個因素有關︰

■細胞型態︰小細胞癌生長速度快、早期就擴散，存活時間較短；非小細胞癌（包含肺腺癌）相較之下惡化得慢，有可能活得較久。

■期別︰早期肺癌局限在肺部，可藉手術摘除，較有可能根治；晚期肺癌因已擴散，相對存活率低。

但現在治療方式及藥物愈來愈多，晚期肺癌病人的存活時間已比過去長，估計整體肺癌的5年存活率可以很快跨過三成。

■體能︰病人的體能好，才有機會撐過療程，看到治療成果。

留得青山在，不怕沒柴燒。建議病人適度運動、攝取足夠的營養、調適心情，用好體力抗病。

如果已經試過各種治療，但癌細胞依然擴散，醫師評估已到生命末期，可能會建議家屬考慮安寧緩和醫療。（圖片來源：pixabay）

7.醫生建議接受安寧療護，是要放棄病人嗎？

如果已經試過各種治療，但癌細胞依然擴散，醫師評估已到生命末期，可能會建議家屬考慮安寧緩和醫療。

安寧緩和醫療並不是放棄病人，而是積極減輕病人的不適（比如用藥物減輕病人的痛、喘），給他們心靈上的陪伴、幫助完成心願，並且不再用侵入式的治療（如插管、電擊），讓病人安詳、有尊嚴地走完最後一程。

什麼時候可以考慮安寧緩和醫療？彰化基督教醫院社區健康中心護理師梅慧敏說，最理想的狀況是在肺癌診斷確定時就能想到，「由病人主動思考、提出，是最好的。」

腫瘤復發、轉移，也是考慮安寧緩和醫療的時機。她說，有時病情惡化得很快，病人突然喘起來，馬上面臨要不要插管的難題。曾有肺癌末期病人因為本人和家屬都沒有簽署預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書，危急時被插管，痛苦、遺憾而終。

接受安寧療護不一定要轉到安寧病房，可以接受安寧共照（共同照護），住在原病房，由原醫療團隊及安寧療護團隊共同照顧病人。如果病人希望回家，也可利用居家安寧療護。

(中時電子報)