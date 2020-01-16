母語雖列國小必修課，但每周只上一堂課，學習效益有限，鑑於母語傳承需要家庭、學校一起努力，為鼓勵民眾在家中與孩子說母語，台南市教育局首度規畫2月為「家庭母語月」，鼓勵學生在寒假、年節期間與家中長輩說母語，並記錄在家使用母語情形，依學生創意給予獎勵，增進學生與家庭成員運用母語的機會，建構家庭生活母語情境。

教育局長鄭新輝表示，台南市長黃偉哲相當重視各族群文化及語言，並大力推動母語教學，遴聘優秀師資教導下一代說自己的母語；但以現況來說，國小母語雖列必修，每周也僅止於一節課，母語傳承需要學校、家庭一起來努力，讓每個孩子都能學習爸爸、媽媽，或阿公、阿嬤的話，並能以自己的族群為榮。

教育局表示，推動家庭母語月具體作法是鼓勵學生記錄在家使用母語的情形，可以是一段話、閱讀心得分享、收看母語節目的感想或是創作，一個月記錄下來將會有豐富的成果，學校也可推薦學生優質的母語節目，並規劃創意作法，依學生創意給予獎勵，鼓勵每個人都有權使用自己的母語表達思想，甚至進行創作。

配合221世界母語日，教育局也規畫系列活動，包括學生母語圖畫創作展、本土教育論壇、母語小小解說員精彩訪談，更將於2月15日在鹽水永成戲院，辦理世界母語日成果展演，屆時將有母語微電影、舞蹈、歌唱及闖關，共同歡慶母語日。

(中時 )