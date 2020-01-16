晶華酒店集團董事長潘思亮16日表示，「成長的經濟政策」是執政黨勝選關鍵，他並強調，台灣經濟處在30年來新的轉捩點，政府若能在這一波全球化改變中，掌握趨勢效法日本政策鬆綁、吸引台商回流、開放外藉人士來台就業，持續推動拚經濟政策，則台灣重返「黃金年代」指日可待。

潘思亮表示，中美爆發貿易戰後，台灣出現明顯質變，外商總裁、副總裁級高階主管，以及世界頂尖學府的校長、教授再度絡繹來台，使過去被邊緣化的台灣經濟出現新機。

潘思亮認為，在去全球化趨勢下，產業供應鏈有機會從單一發展為多元。他表示，未來全球在以美國為主建立的供應鏈下，台商回台設廠可望成為美國供應鏈的主要基地，台灣有機會從亞洲四小龍中的最後一名躍居第一， GDP成長可以優於四小龍平均1％。並超越日、韓，成為四小龍之首。

潘思亮表示，台商逐漸回流，政府若能釋出土地、賦稅獎勵，以利多政策扶植，「為台商找個新家」，則台灣有機會左右逢源。潘思亮並強調，持續吸引台商回流的關鍵就開放與鬆綁。

「台灣的國安危機是人」，潘思亮表示，人口減少是台灣經濟發展最大危機。潘思亮舉日本為例指出，過去日本許多企業破產，是因為找不到人。現今台灣也開始面臨與日本同樣的問題，潘思亮此呼籲政府要進行人才與人力政策鬆綁，借鏡日本經驗，允許來台留學的外籍學生畢業後能在台工作就業，開放外籍人士能來台在特定產業任職。

在觀光產業部份，潘思亮認為，政府強調「觀光立國」，就必須像早年輔導扶植半導體產業一樣，將觀光產業定為為「策略性旗艦主流產業」，才能推動觀光產業升級。他並再度舉日本發展觀光產業經驗指出，日本與台灣10年前旅客人次相差不大，但日本政府將觀光產業定位為策略出口產業，帶動訪日旅客5年內急增3倍，在2018年便達成突破3,000萬人次目標。

潘思亮表示，為了迎接東京奧運，日本政府在全球「搶人」，自2019年4月起在14個就業領域開始輸入34萬5,150人的外國人勞動者。現今在台灣更以7萬元台幣、約台灣的1.5倍，大舉招募台灣應屆畢業生赴日本工作就業，且不限日文系、餐旅系、觀光系。今（2020）上半估計會有上萬的台灣青年前往日本工作。

潘思亮指出，台灣人英語普通水準較日本人高，日文（N5~N4)溝通能力佳，敬業精神有口碑，可以補充2020東京奧運加持的3,500萬人外國遊客的缺口，加上近年台灣觀光產業不景氣，市場普遍缺工，所以強力建議政府師法日本，在人力政符上大幅鬆綁，增加台灣產業國際競爭力。

(工商 )