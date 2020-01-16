台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》將在除夕晚間7點播出，身為紅隊強棒之一的李千那連續4年登上《紅白》，她感到既榮幸又興奮：「謝謝《紅白》一直給我機會，可以來這個一年一度的盛會。」她身穿紅黑洋裝，腳踩膝上長皮靴。

李千那更首度與白隊對手蕭煌奇合唱〈查某囡仔〉，此曲是蕭煌奇為她量身打造，她感動表示：「謝謝大家的促成，蕭煌奇老師在彩排時，我在台下像個粉絲痴痴望著他，有機會在《紅白》合唱這首意義非凡的歌，真的很高興。」而對於新年規畫，她會把握休假時光好好陪家人吃年夜飯，「記得有一年排了工作沒回家，被家人抱怨為什麼不回家吃飯，之後我就決定不管再忙，都一定排掉工作陪伴家人。」

2019年的李千那表現亮眼，她期待將這分精采延續到2020年並許下心願，「新的一年要不斷挑戰自己，希望可以如期發新專輯然後開演唱會。」

(中時 )