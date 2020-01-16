人妻跟「只穿內褲的男子」開房洽公 夫頂大綠帽告贏 20:062020/01/16 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人妻跟「只穿內褲的男子」開房洽公。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子抓包妻子偷情，當時還目睹陌生男子穿著內褲從旅店浴室走出來，雖然妻子跟他表示只是來「談公事」不過丈夫仍然頂著這頂大綠帽告上法庭，就連法官也不相信她們只是在洽公。 聯合新聞報導，這名人夫指控妻子晚間跟男人看完電影就直接入住旅店，他還眼巴巴的在外面等他們完事後才敲門進房，當時他們也沒有否認有發生性關係，還問自己想怎樣，不過妻子卻辯稱兩人只是看完電影想討論「公事」太晚才開房間的。 法官審理也認為，人妻跟洽公男兩人的行為已經侵害了人夫的配偶權，判兩人應賠償15萬。 (中時電子報) #洽公 #兩人 #妻子 #人妻 #內褲 #外遇 #開房間 #穿內褲 #大綠帽 #老婆開房 #辦公事 也許您會感興趣 推薦閱讀 17歲男無照雙載噴飛 22歲未婚妻遭輾肚破腸流 09:132020/01/13 社會 人妻護理師偷吃 警夫摩鐵捉姦 驚見小王是「學長」 11:092020/01/13 社會 內褲塞襪假扮下體 她成功性侵50位少女 14:092020/01/13 時事 狂野人妻玩3P 無辜男被騎又被告 16:262020/01/13 社會 人氣內著品牌推新年限定系列！生肖小褲「立體鼠寶耳」超可愛必收 18:462020/01/13 時尚 內褲塞襪子「凸起」 她扮男睡50名少女 10:192020/01/14 社會 結婚僅1周 目睹妻奔摩鐵激戰2男 11:052020/01/14 時事 通緝男泰國殺妻棄屍 刑事局：我方有管轄權 14:392020/01/15 社會 EXO CHEN普通人未婚妻首曝光 粉絲竟幫隱瞞2年？ 09:592020/01/16 娛樂 妻疑外遇被套「貞操圈」 人夫電鋸切下體解套 12:362020/01/16 社會 社會熱門新聞 人妻跟「只穿內褲的男子」開房洽公 夫頂大綠帽告贏 - 社會 「吳子嘉們」涉汙名 吳子嘉告李佳芬擬撤告 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 凌晨逾假未歸 空軍現役男女情關難過陳屍車內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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