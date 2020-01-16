一名男子抓包妻子偷情，當時還目睹陌生男子穿著內褲從旅店浴室走出來，雖然妻子跟他表示只是來「談公事」不過丈夫仍然頂著這頂大綠帽告上法庭，就連法官也不相信她們只是在洽公。

聯合新聞報導，這名人夫指控妻子晚間跟男人看完電影就直接入住旅店，他還眼巴巴的在外面等他們完事後才敲門進房，當時他們也沒有否認有發生性關係，還問自己想怎樣，不過妻子卻辯稱兩人只是看完電影想討論「公事」太晚才開房間的。

法官審理也認為，人妻跟洽公男兩人的行為已經侵害了人夫的配偶權，判兩人應賠償15萬。

(中時電子報)