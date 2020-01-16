中信兄弟16日在屏東開訓，新任總教練在儀式上向球員喊話「莫忘初心」，並希望選手不只要跟自己比，要比對手更強，才能創造更高的價值，名字才有機會出現在計分板上。此外，自己希望能多培育台灣優秀的本土先發投手，開季有可能只用2洋投先發的模式，不過戰績考量仍是重點。

丘昌榮說，過去常在大佳河濱公園看到民眾練球，即使場地不好，仍奮力撲接、滑壘，這讓丘昌榮有感而發說，「希望大家都不要忘記打棒球的初衷，莫忘初心。」並期待選手不只跟自己比，也要比別人強，「沒有最好只有更好，你不知道對手設定的目標有多高。」

目前中信兄弟簽下萊福力、米蘭達、羅傑斯、德保拉等4名洋投，談到投手的分配，丘昌榮坦言希望培育優秀本土先發，「台灣先發強度不夠，如果可以，仍希望用本土投手，但仍有戰績考量，如果調整起來，期許年輕投手朝先發投手這目標努力。」

丘昌榮希望先以本土投手調整狀況為主，洋將再補不足的地方，例如今年被期待從後援轉先發的鄭凱文，丘昌榮提到去年鄭凱文投球局數到65局，加上熱身的球數，幾乎與先發投手差不多，因此會視他調整情況，再決定洋投分配，代表有可能採用2洋投、3本土先發。

(中時 )