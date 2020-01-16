清水警分局於重要節日安期間撗大服務層面，確保民眾能安心歡度春節。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將近，台中市清水警分局轄區金融機構高達45家，為加強2020年重要節日安全維護工作，分局16日開始，規畫警力於各金融機構執行守望勤務，守護民提領、存款安全，讓民眾安心過好年。

清水警分局表示，考量目前社會民眾越來越重視生活品質，家庭成員多為小家庭，每逢春節連續假日，許多家庭除返鄉過節外，另會舉家出國或在國內旅遊，在遠遊期間住家無人，深怕住家遭竊，造成財物損失，為維護民眾舉家外出住居安全，即日起只要有需要民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐(派出)所請警察協助維護其家戶住居安全。

警察單位受理後，會現地勘查申請人之住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。

清水警分局於2020年重要節日安期間撗大服務層面，確保民眾能安心歡度春節，提供多項為民服務的便利措施，讓民眾在春節期間，可安心外出遠行，同時促進警民合作，有效預防犯罪。

(中時 )