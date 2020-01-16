兆豐銀財富管理 今年將拚40億元手收到位 20:122020/01/16 工商 朱漢崙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐銀消金事業群副總陳昭蓉在16日出面主持「理財e把兆」機器人理財上線記者會受訪時指出，兆豐銀2019年的整體財管手續費收入年增率大約2成，為30.6億，今年將以40億元手收為目標。 而兆豐銀現有380名理專，今年規劃增員到450人，兆豐銀並特別委任顧問公司進行理專的獎金與薪酬制度重新調整，包括理專的獎金與薪酬的配比，可望朝大型民營銀行至少6:4方向來調整，以使在理專人力資源上更有競爭力，預計首季完成調整，第二季正式啟動今年的理專徵才。 (工商 ) #兆豐銀 #理專 #獎金 #薪酬 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦金謝年會 蔡明興：年終獎金中位數6、7個月 19:552020/01/12 財經 中信獲利衝新高 陳佳文：年終最好的逾20個月 13:232020/01/13 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 19:252020/01/13 財經 年終獎金這樣用 CP值才高 20:172020/01/13 財經 北捷取消電子票證8折優惠 兆豐銀逆勢搶信用卡商機 17:322020/01/14 財經 陸一線城市年終獎金調查 10％拿6個月以上 20:522020/01/14 財經 兆豐銀快閃優惠 機場接送限量2千趟 04:102020/01/15 投資理財 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 16:022020/01/15 財經 好爽！75％公務員可領到2.5個月獎金 16:452020/01/15 財經 《航運股》航空雙雄年終獎金縮水 08:012020/01/16 財經 財經熱門新聞 簽了美中貿議協議 川普嘴賤擋不住 - 財經 人民幣破7慘劇終結？ 美財長這句話藏玄機 - 財經 貿易休戰不可能！ 專家警告老美砍殺華為僅是前菜 - 財經 台慶不動產高雄尾牙席開120桌 店數與單店業績年成長逾2成 - 財經焦點 - 中國時報 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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