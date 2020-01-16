兆豐銀消金事業群副總陳昭蓉在16日出面主持「理財e把兆」機器人理財上線記者會受訪時指出，兆豐銀2019年的整體財管手續費收入年增率大約2成，為30.6億，今年將以40億元手收為目標。

而兆豐銀現有380名理專，今年規劃增員到450人，兆豐銀並特別委任顧問公司進行理專的獎金與薪酬制度重新調整，包括理專的獎金與薪酬的配比，可望朝大型民營銀行至少6:4方向來調整，以使在理專人力資源上更有競爭力，預計首季完成調整，第二季正式啟動今年的理專徵才。

(工商 )