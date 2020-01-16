台鐵局16日表示，今天舉辦新任人事布達暨交接典禮，其中包含主任秘書朱來順陞任副局長、貨運服務總所總經理顏文忠陞任主任秘書等。台鐵局局長張政源說，期勉新任主管業務無縫接軌，以新思維、新觀念、新做法全力衝刺業務！

台鐵局說，布達暨交接典禮由張政源親自主持，本次異動為主任秘書朱來順陞任副局長、貨運服務總所總經理顏文忠陞任主任秘書、材料處處長鄭珮綺調任貨運服務總所總經理，並兼任任務編組資產開發中心總經理。

另外，運務處副處長陳裕謀陞任材料處處長，而餐旅服務總所總經理則向交通部觀光局挖角，由觀光局企劃組副組長林佩君調任，並兼任任務編組附業營運中心總經理。

張政源表示，本次新任主管皆學有專精、經驗豐富，期勉新任主管業務無縫接軌，以新思維、新觀念、新做法全力衝刺，與所有臺鐵同仁一起攜手努力拓展多元鐵道型態旅遊、鐵路文創商品開發銷售及提升資產活化效益，為旅客提供更優質貼心服務。

(工商 )