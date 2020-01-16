高雄經發局伏和中16日表示，美國CUPKOVIC Architecture LLC公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」，已做好資金、規劃上的合作，JRA公司總裁Keith James以及CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立，更特地從美國前來高雄，親自遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」。

他說，美國JRA （Jack Rouse Associates）公司，在全球主題樂園界，獲獎無數，享譽盛名，知名設計案遍及全球各地，例如美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、聞名世界的佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、亞特蘭大可口可樂新世界、上海世博會可口可樂館、休士頓航空中心747展館，以及位於阿布達比，占地86,000平方公尺世界最大室內主題樂園的法拉利世界等。

伏和中強調，高雄非常歡迎優質廠商投資，一同為這塊土地打拚，希望配合高雄港得天獨厚的港灣優美景緻，全力打造高雄港區成為世界級景點，不僅興建世界級地標建築「愛情摩天輪」，更為高雄量身打造與愛情相關的各類旅館、餐廳、以及商業遊憩設施，協助高雄產業結構，由製造業朝向觀光服務業邁進，吸引海內外遊客前來高雄，大型投資案必可增加市民就業機會，並且繁榮地方經濟。

(工商 )