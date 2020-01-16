台視、三立週日新偶像劇《跟鯊魚接吻》將於2/2(日)首播，鍾瑶飾演的「鯊魚小姐」杜艾莎，顛覆以往偶像劇女主角的甜美單純，是個趾高氣昂、不擇手段的討厭鬼，可以為達到目的，無所不用其極，連鍾瑶自己都表示不會想要和這樣的人做朋友。

鍾瑶飾演的「鯊魚小姐」很機車。（三立提供）

鍾瑶劇中與男主角羅宏正互相較勁，在工作上搶客戶，連停車位都互不相讓，她為自己飾演的「鯊魚小姐」兇狠指數打了70分，她說因為「鯊魚小姐」還是有很可愛的表情或真情流露的個性表現出來。為了詮釋冷血高傲形象，她還參考電影《穿著Prada的惡魔》和韓劇《謎霧》，鍾瑶笑稱這個角色讓她變得很會翻白眼和做出機車的嘴臉，自豪現在翻白眼也可以翻得很美，連羅宏正都忍不住說：「妳看起來真的很欠打！」

鍾瑶表示，其實可以在這角色冷酷表情所隱約透露的小情緒中，看出「鯊魚小姐」的內心世界。「鯊魚小姐」並非鍾瑶最討厭的類型，她最受不了做錯事情還裝無辜可憐、不承認錯誤的人，她認為做錯事情誠心的道歉就好，最討厭對方嬉皮笑臉，還一直找藉口，試圖用其他的方式掩飾過錯，不願意真正面對自己的錯誤。

鍾瑶說，「鯊魚小姐」為達目的會不擇手段，討厭當輸家，沒有朋友也不相信愛情，但是靠著自己的努力往上爬，希望做任何事都要比別人更好、更強，雖然不是大家定義的善良，卻也不算反派角色，反派角色的心機是踩著別人上位或是陷害別人來達成自己的目標，就像劇中台詞說「你沒有本事打敗我，就不要成為我的敵人」。她覺得當「鯊魚小姐」並不是件壞事，這是通往成功的道路之一，依個人努力爬到心目中理想的位置，在生活中勢必會犧牲掉某些東西，像是自己的時間、朋友相聚的時間等，全看個人的選擇，但自己不會想要成為這樣的人。

鍾瑶和羅宏正為拍這場戲拍到頭都暈了。（三立提供）

鍾瑶和羅宏正有一場對手戲，是在餐廳旋轉門相遇，因互不相讓而雙雙跌落在地，鍾瑶說因為要漂亮地轉出旋轉門，兩人一起跌倒在地上，然後羅宏正雙手支撐地面相互凝視，為了要看起來漂亮浪漫，所以拍了很多遍，拍到頭都暈了，還必須假裝面無表情、不苟言笑，有一次羅宏正差點沒支撐好，險些整個人壓在她的身上，她笑說「好險沒事，不然差點就成為剛開拍就請公傷的女主角！」。

(中時 )