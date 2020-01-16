改編自日本Twitter爆紅超催淚四格漫畫《殺不了的他與死不了的她》，由小林啟一執導，《半邊藍天》間宮祥太朗攜手「岡山奇蹟美少女」櫻井日奈子主演，日本觀眾評價高達91%催淚度。電影描述6位不同愛情觀的少年少女們，在導演小林啓一改編之下，讓每個角色之間有了新的火花。

其中女主角是由有「岡山的奇蹟」之稱的新生代女神櫻井日奈子所飾演，擁有清新空靈長相的她過往多半演出青春洋溢的女高中生，這次在新片卻化身成一位一心想死、時常割腕自殘厭世少女，櫻井日奈子表示：「這個角色跟過去呈現的作品完全相反，有著大喇喇的性格，常常做出像野生動物般的本能反應，完全就是不一樣的我！」問起和新生代女神首次合作的男主角間宮祥太朗則表示：「不管是在拍攝期間、接受訪談或是上節目宣傳，和櫻井搭配起來很自然，她開朗的氛圍總可以帶出我比較活潑的那面！」

《殺不了的他和死不了的她》無法預測的最後結局，讓人哭著走出戲院。（威視電提供）

電影《殺不了的他與死不了的她》中，笨拙卻惹人憐愛的角色以及經典的金句台詞吸引廣大觀眾，在日本推特上引起極大迴響與討論，網友們熱烈好評直呼：「看完感覺明天更有勇氣活下去了」、「明明只是四格漫畫卻害人忍不住痛哭」、「死亡的時候希望能帶進棺材的一本書」。

導演小林啟一表示：「第一次讀了這個原作後，各式各樣的情感湧上心頭，這種既暖心又悲傷的感覺讓我難忘。」因此，導演親手將原作中的三篇故事，改寫成一個精彩生動且全新的世界，讓原著中不可能相遇的角色們有了新的火花，創作出令人意想不到且感動不已的故事走向！日本上映後，觀眾更是不斷給予感動好評，淚讚：「哭得喘不過氣」、「此生中看過哭最慘的電影」。該片將於西洋情人節2月14日在台上映。

(中時 )