2020總統與立委選舉，國民黨大敗，高雄市長韓國瑜消假回市府上班，但立即面對「罷韓」危機。整個市府團隊籠罩低氣壓。人稱點子王的前觀光局長潘恆旭也異常低調，昨晚臉書轉貼韓國瑜貼文【回歸生活，攜手向前】後，他僅以「#回歸日常#人生還長」表述心情。

韓國瑜在選舉投票前在台北凱達格蘭大道上舉辦「台灣安全、人民有錢」凱道勝利晚會，當時主辦單位喊：「現場已突破100萬人了！」，當時韓國瑜陣營氣勢大振。不料，投票結果竟然蔡英文得票817萬票，擊敗韓國瑜的552萬票。事後有人歸咎於凱道百萬人造勢太成功，反而激發蔡英文支持者危機感，導致衝高投票率，得票大勝韓國瑜。而喊出「要讓凱道造勢的人數衝到100萬人」，正是潘恆旭。

凱道晚會成功造勢，竟成破壞選情的伏筆，這絕非潘恆旭所能逆料。他近日低調沉潛僅在臉書表示「#回歸日常#人生還長」，可見心情之沉重。網友亦安慰回應：「沒錯 回到正常生活」、「好好走每一步！前方還有美麗風景」。

(中時電子報)