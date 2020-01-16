新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏為體恤民防、義警協勤辛勞，特地於1月15日至新店警分局發放慰問金，慰勉參與安全維護工作辛勞的義警、民防同仁。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

109年加強重要節日安全維護工作將於1月16日正式起跑，新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏為體恤民防、義警協勤辛勞，特地於1月15日至新店警分局發放慰問金，慰勉參與安全維護工作辛勞的義警、民防同仁。

慰問全程並由分局長劉炯炫、民防中隊長副中隊長王育仁、義警中隊長高廉富及中、分隊幹部等人代表接受慰問、會中二位大隊長期勉新店義警、民防伙伴們，能秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標，協助分局加強犯罪預防宣導維護社會治安，維持交通安全順暢，積極為民服務，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心，全力投入109年加強重要節日安全維護工作。

目前正值寒流來襲期間，2位大隊長提醒所有民力人員，於協勤時也別忘了自身安全及注意身體保健，感謝新店分局警察同仁及義警、民防伙伴們，在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作，實現「安心家園」的美好願景，讓全體市民能夠安心過好年。

(中時 )