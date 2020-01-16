燃油機車行最近串連油電平權，要求台南市政府增加7期燃油機車補助金額，認為唯有將補助油車和電車金額平等達到相同水準，才算公平競爭；

主打環保概念的電動機車近期銷售量大幅成長，去年12月更獲空前銷售紀錄，但相對也使傳統燃油車銷售量銳減，引發部份燃油機車行不滿；一方面認為上游的油車製造母廠未跟上電動機車發展腳步，另一方面也擔心政府補助政策會造成電動機車銷售一枝獨秀。

台南市燃油機車行近日要求台南市政府增加7期燃油機車的補助金額，認為唯有將補助油車和電車的金額拉高到相同水準，才算是公平競爭。消息傳出後，引發環保人士撻伐聲浪，直言「燃油車也要相同輔助，這樣對電動車的發展就沒意義了！」

對於燃油車商的訴求，反空汙民眾在網路po文認為，燃油車和電動車補助如果一致，形同走回頭路。環保人士也說：「一台燃油車賣到8萬至10萬是不是太貴？燃油車如果也要相同輔助，這樣對電動車的發展就沒意義了！」

繼台南市環保局公布對民眾新購電動機車提供補助後，嘉義市環保局也立刻跟進，補助民眾新購電動機車，而且比台南市的6000元補助更高，來到8000元水準，凸顯台南市與嘉義的環保局努力改善空汙決心。

(中時 )