6搶1中華隊教練團部分成員今（16）日公布，首批5人以富邦悍將為主，包括總教練洪一中在內佔了4人。但富邦球團表示，等中職例行賽停賽，洪總等人才會加入中華隊的訓練工作。

富邦球團發表聲明表示，在經過與體育署、中職聯盟及洪一中總教練充分溝通後，同意由洪總出任2020年「6搶1」賽事中華隊總教練。惟目前洪總將先以悍將春訓運作為首要任務，中華隊前期籌組事宜仍以選訓委員會決議為主，待中職例行賽停賽後，洪總與郭建霖、吳俊良、黃甘霖將再正式投入中華隊的訓練工作。

富邦悍將領隊蔡承儒表示：「本次6搶1賽事之組訓籌辦主導權是中職長期努力爭取而來，在與體育署高署長、聯盟馮秘書長溝通及取得不影響悍將春訓的承諾前提下，富邦將全力支持聯盟籌辦事宜。」

蔡承儒又說：「同時也相當感謝洪總及三位悍將教練，在剛加入悍將教練團之際又願意同時承擔國家隊教練之重責大任。期望在中職各隊與球迷的共同加持下，中華隊能夠順利取得今年東奧門票，再次掀起國內棒球熱潮。」

(中時 )