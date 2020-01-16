白嘉莉選擇在演藝事業如日中天時，遠嫁印尼淡出演藝圈，張小燕第一次拿到最佳綜藝節目主持人獎幽默表示：「我最感謝白嘉莉小姐遠嫁印尼。」日前白嘉莉接受《TVBS看板人物》方念華專訪，現場特地帶來融合印尼蠟染藝術、嘉德麗雅蘭以及台灣蝴蝶元素的畫作，畫面寫意而自然，就像她在印尼追尋的生活方式。

白嘉莉分享當初遠嫁他鄉的心路歷程，並談及與夫婿黃雙安相處的點滴，說到丈夫的離世，她堅強表示：「花開花落終有時，總有一天會再見面的。」並坦言：「其實他的走，我心裡已經有了準備。」白嘉莉見證台灣電視史上許多第一次，當年主持《喜相逢》，就是第一個現場直播的節目，有次節目5點開播，白嘉莉4點55分才開車到門口，打開攝影棚大門的同時，棚內已經在唱主題曲，她正好趕上出場跟觀眾握手，講到這段往事，她笑稱，導播他們應該都嚇出心臟病。

白嘉莉接受方念華專訪。（TVBS提供）

白嘉莉提及，台灣節目太多，自己忙到幾乎沒有時間跟生活，去印尼參加慈善活動時，台灣正處於戒嚴時期，身處印尼的她，看不到台灣的節目，和台灣也幾乎斷了聯繫，她頓時覺得有了呼吸空間。就在此時她遇到黃雙安，他的真與善，讓白嘉莉毅然決然留在印尼，與白嘉莉感情十分親密的媽媽，看到女兒做這決定，只叫她要仔細想想，是否真要如此？她當下堅決回應：「要！我太累了，需要休息！」

為寫新書《白嘉莉．回眸》，白嘉莉找很多照片，勾起許多往事，她坦言：「回憶起來有甜，但看到他後期的一些照片，心裡也是很難過。」歷歷在目的過往，也讓白嘉莉錄影時一度哽咽。但先生的離開，白嘉莉早已有心理準備，18年前確診肝癌時，就被醫生告知只剩幾個月時間，但黃雙安靠自己的意志力，還有妻子愛的陪伴，牽手再走18年，連醫生都訝異。

(中時 )