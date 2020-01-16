楊丞琳新歌〈不可惜〉MV邀好友陳妍希擔任女主角，讓人一窺陳妍希的「日常」，像畫畫、做瑜珈等都是她平常會做的事，楊丞琳說：「這次把妍希的長才用在MV，美貌演技之外，還有其他的才華，真的是把她利用到體無完膚。」直呼對方願意早上5點起床開工「絕對是真愛」，但如果是自己可不可以中午再開拍，「因為真的太早了」。

陳妍希很久沒拍MV，這次為了力挺好友，挑戰如同默劇式的「獨角戲」，拍攝時情緒爆發，飆淚大哭或靜靜地默默流淚都難不倒她！陳妍希表示哭是一種發洩，也是一個自我療癒的過程，「眼淚可以釋放自己的情緒，讓自己整個掏空後可以再重新裝滿」，演技精湛讓楊丞琳讚不絕口。

陳妍希表示，楊丞琳的歌適合有情感經歷又比較新時代的女性，楊丞琳同樣強調「新時代」的重要性，很多人常會掐著過去的不甘心或遺憾而不願放手，其實是很辛苦的事，楊丞琳傳達成長後的釋然感，懂得放開、不可惜，她說：「一路走過來，我覺得這首歌很適合妍希的心境，已經成熟了，擁有自己的幸福。」

陳妍希跨刀拍MV。（EMI提供）

陳妍希跨刀拍MV。（EMI提供）

陳妍希跨刀拍MV。（EMI提供）

(中時 )