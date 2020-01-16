大陸武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情，截至1月15日，病例仍維持41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例；繼泰國之後，日本也出現確定病例。疾管署16日表示，新型冠狀病毒未排除人傳人之可能，且感染源尚未釐清，即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），若國人近期將前往中國大陸武漢及鄰近區域旅遊，應做好個人防護措施。

根據日媒報導，日本政府相關人士16日透露，一名中國大陸籍男性確診，是日本國內首次確認新型病毒性肺炎患者，該男在本月3日發燒、6日返回日本，同日曾至醫療機構就醫，並主動告知武漢旅遊史，10日入院，直到14日和衛生機構通報，15日8時國立感染症研究所檢驗確認病毒陽性。據了解，這名感染者並沒有前往華南海鮮批發市場，研判可能是與其他感染者接觸所致。

因泰國及日本相繼出現病例，其中有些人未曾到過華南海鮮批發市場，研判武漢當地雖不排除有限人傳人風險，不過感染源尚未釐清，疾管署宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），提醒國人近期如將前往中國大陸武漢及鄰近區域，應做好個人防護措施，避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物。

目前疾管署已於國際及小三通港埠全面提升警戒，對入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及健康評估，呼籲曾到中國大陸武漢旅遊的旅客，如有發燒或咳嗽等身體不適症狀者，應主動告知機場檢疫人員。

(中時電子報)