2020東京奧運射箭代表隊第三場選拔賽落幕，國手名單拍板定案。2012年奧運女子反曲弓班底雷千瑩、林佳恩與譚雅婷再度合體，目標是奧運金牌。男子反曲弓由魏均珩、湯智鈞和鄧宇成聯手，並霸氣許下「拼三金」心願。

這次國手選拔賽16日在屏東大仁科技大學進行最後一天循環對抗賽後收兵，除了男、女反曲弓國手名單出爐外，教練團也出列，2018年亞運總教練林政賢領銜出征，男、女子隊教練分別是劉展明和倪大智。

不同於之前奧運選拔賽多在第二場時名單便已底定，在不斷微調、修正競賽規程，加上滾動式紅利的設計後，今年一直到第三場選拔賽還有變數，女子組譚雅婷就是在第三場超車成功，取代彭家楙躍居第二，完成第三度叩關奧運的心願。

經過三場選拔賽後選出男子前三名湯智鈞、魏均珩和鄧宇成，女子前二林佳恩和譚雅婷，加上以2019年世界射箭錦賽反曲弓女子組個人金牌身分，直接取得奧運門票的雷千瑩，共六名選手為2020東京奧運射箭賽正選國手。

以積分44.5分勇奪第一，繼2012年後再度取得奧運門票的林佳恩表現相當穩健，從第一場選拔賽領先到底。「企業聯賽的磨鍊給了我很大的幫助，去年國際賽時雖然自己都是第四順位選手，但這個經驗仍有助於讓自己更放鬆地融入比賽。」

林佳恩說她要特別感謝已故的蔡辰洋董事長對她的幫助。「2016年我本來跟他約好要拼進奧運，沒想到選拔賽過程中他就辭世了，自己又沒比好，但他給的我的鼓勵和肯定，讓我可以勇敢地走到今天，抱持感恩的心接受自己。」

前兩場選拔賽因為太在意，表現起伏太大的譚雅婷，很開心在第三場找回享受比賽的感覺。「我一緊張就會影響節奏，第二場結束後壓力很大很難入睡，後來我不斷跟自己對話，接受自己目前的狀況，平常心勇敢面對才找回感覺。」

專程南下給隊友打氣的雷千瑩，很開心2012年奧運組合再合體。「八年前我們是三個很菜的菜鳥，八年來大家實力都進步了，更穩定也更有默契，再度聯手出擊期待能改寫之前奧運最佳拿到銅牌的歷史，朝奪金的目標邁進。」

雷千瑩也鼓勵在最後關頭落馬的彭家楙說：「你很棒了，得失心不要太重，後面還有千千萬萬的比賽在等著你，相信在不斷成長和突破後，你一定會愈來愈好。」

男子組也是從第一場領先到底的湯智鈞說：「第一場選拔賽時超緊張，就是聽教練的話盡量保持平常心放鬆射，不鑽牛角尖。」

被問到自己的光頭造型，湯智鈞說：「媽媽用心經鼓勵我，提醒我最大的敵人其實是自己，希望我心無罣礙專心射，所以要我理光頭。」首度拼進奧運的他，也霸氣地立下要拿下個人、混雙和團體賽金牌的志願。

將第二度角逐奧運的魏均珩，被總教練林政賢賦予「領頭羊」重責。魏均珩說：「其實是大家互相幫助和打氣啦，像去年世錦賽時我的狀況不好，靠湯智鈞和鄧宇成兩個人支撐，這段時間也要特別感謝國訓教練團和師大老師給我的幫助。」

相較於領先優勢較篤定的湯智鈞和魏均珩，選拔賽一直被追著跑的鄧宇成說：「盡量保持平常心，快被追到時就要跑得更快一點囉，這次前進東京奧運，希望自己不要拖累隊友，可以跟他們一起開心射下奧運金牌。」

(中時 )