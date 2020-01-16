網紅理科太太去年底宣布停止更新頻道，原因是要更照顧家庭與先生，因為先生John長期有憂鬱的狀況，加上2019年在裝潢時遇到了闖空門事件，讓先生徹底打擊，以致照顧先生的理科太太也跟著倒下，所以決定停止工作回歸家庭，今（16）日是他們的結婚第3年紀念日，她也曝光先生近況和當初的原因。

理科太太貼上先生John的治療照片。（圖／翻攝自理科太太IG）

理科太太表示，今天是他們結婚第3年也就是皮婚，她貼上一張老公John在接受rTMS（經顱磁刺激）治療的照片。並寫下當年停止更新的原因，「回想2019年，美國的家在裝潢期間被闖空門，貴重的東西和John珍藏多年的超多玩具全被偷走，John憂鬱症發作無法正常生活，而我也連帶倒下了。經過幾個月的努力休息和治療，醫生判斷他目前的狀況是較憂鬱的正常人，而我也開始每天能睡著，慢慢恢復健康。」

她也寫下「婚姻中有好多磨練，覺得自己不夠成熟又不夠堅強，但又感謝吵架後還是決定不離不棄。我們要牽手繼續看兒子長大，一起把身體養好，生一個長得像我的女兒。」

(中時電子報)