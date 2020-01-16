土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，為了確保聯合國所支持的黎波里的政府的穩定，將會向利比亞派遣部隊，防範哈夫塔爾將軍(Khalifa Haftar)持續對的黎波里的進攻。

俄國衛星網報導，安卡拉方面一向是支持的黎波里政府，以及他們的「利比亞民族協議政府軍」(GNA)，與聯合國所承認的利比亞官方政府相同。他也表示，作為兩國安全合作協議的一部分，安卡拉會幫助GNA訓練部隊。

艾爾段此舉也有能源利益考量，他指出，安卡拉將根據與GNA達成的協議，在2020年開始在地中海東部進行天然氣儲量的調查和鑽探活動，土耳其的研究船Oruc Reis已開始進行地震研究。而且，這項海事協議明定「如果沒有安卡拉與的黎波里的兩方的批准，其他國家將不可在利比亞沿海進行石油勘探和鑽探，也不能舖設能源管線」。

意思是，土耳其未來將獨佔利比亞沿海的石油與天然氣調查權。

利比亞分裂成兩個陣營，首都的黎波里的政府是總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj） 所建立的，雖有聯合國的支持，但是實力較差，GNA部隊也比較鬆散；東部大城班加西則是利比亞陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)領導的利比亞國民軍（LNA），也得到包括中東國家埃及、阿拉伯聯合大公國的支持，法國和俄羅斯也傾向支持他們，實力較強，多次進逼的黎波里。

早些時候，聯合國催促雙方舉行會談，沙拉吉與哈夫塔爾都在1月13日前往莫斯科進行不碰面的會談，結果GNA簽署了停火協議時，但是哈夫塔爾沒有。他返回利比亞，並宣布將繼續戰爭。

艾爾段是GNA的支持方，他生氣的表示，「哈夫塔爾逃離了在莫斯科舉行的談判，如果他繼續對GNA採取軍事行動，他會毫不猶豫地向他上一課。」

相對的，哈夫塔爾陣營認為艾爾段不是來調停的，因為土耳其與GNA已經有軍事合作協議，他們的議會一致投票贊成，中斷與土耳其的所有關係。

國際調停利比亞戰爭的下一次嘗試，將在1月19日於德國柏林進行，包括德國、法國、土耳其、俄羅斯、美國、英國、義大利和中國大陸，將試著再談出一項新的停火協議。

利比亞的問題是2011年，長期的獨裁者格達費（Muammar Gadhafi）死後的遺留問題，各派都認為當年推翻格達費有功，因此誰也不服誰，包括GNA和LNA在內的多個陣營在相互爭奪控制權。

(中時電子報)