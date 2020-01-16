陽明海運所屬THE Alliance，今年4月韓國現代商船將加入聯營陣容，並全面升級的航線服務網絡，該聯盟指出，美國聯邦海事委員會（FMC）報備已正式生效，將進一步增加聯盟競爭力。聯盟4月前後將擴大既有服務網絡規模，提升聯盟運力、優化靠港順序、增加航班頻率並減少轉運時間，為顧客帶來更優質的服務。

THE Alliance成員陽明海運Yang Ming、赫伯羅德Hapag-Lloyd、OceanNetwork Express(ONE)、及現代商船(HMM)共同攜手公布新的合作架構，強化原有的航線服務網絡，並針對東南亞市場新增航班彎靠頻率，擴大直靠港的覆蓋率，進而帶動聯盟營運效能。

2020年更精緻的服務網絡包含一條嶄新的鐘擺航線，藉以整合舊有的遠東往返西北歐航線FE5及越太平洋航線PS7，此航線將配置18艘1.4萬箱（20呎櫃）新型貨櫃輪，密集串連美國西岸、東南亞、西北歐及華南等地區，並且於PS3及FP1外，再增加每週東南亞直航往返美國南加州的航班頻率，同時，PS3也將增靠越南海防，提供更全方位、便捷的運送服務。

除了擴大越太平洋航線於東南亞的航線布局，THE Alliance亦打造全新的美西南航線PS8，此航線著重華中及韓國市場，並為聯盟服務網絡增添韓國仁川之靠港。同時，THEAlliance也將配置20,000 TEU級以上的高效能超大型貨櫃輪於FE2及FE4，可為此二條遠東往返西北歐航線帶來規模經濟並提升競爭力，且可達到節能減碳之綜效。

THE Alliance透過全面升級的全球航線布局，規劃有共33條航線，彎靠亞洲、歐洲(含地中海)、北美、中美洲、中東、紅海以及印巴等區域78個港口，並配置有280艘高效能船舶，將讓每一位客戶享有更卓越優質的運送服務，未來也將持續致力於完善東西向航線，提供可靠且創新的解決方案。聯盟將於後續更新更詳細的航線及靠港碼頭調整訊息。

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